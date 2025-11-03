China Railway Construction A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

China Railway Construction A hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,39 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Railway Construction A 0,280 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,15 Prozent auf 239,20 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Construction A 241,99 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at