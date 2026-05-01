China Railway Construction A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

China Railway Construction A lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,81 Prozent auf 231,58 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 256,76 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at