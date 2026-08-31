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31.08.2026 06:31:29
China Railway Construction A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
China Railway Construction A hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,31 Prozent zurück. Hier wurden 196,86 Milliarden CNY gegenüber 232,44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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