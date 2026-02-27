China Railway Construction Heavy Industry A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Railway Construction Heavy Industry A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

China Railway Construction Heavy Industry A hat ein EPS von 0,09 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,090 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,41 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 3,25 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,280 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei China Railway Construction Heavy Industry A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,280 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat China Railway Construction Heavy Industry A mit einem Umsatz von insgesamt 10,05 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,35 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,310 CNY sowie einen Umsatz von 10,33 Milliarden CNY prognostiziert.

