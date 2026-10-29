China Railway Construction Heavy Industry A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Railway Construction Heavy Industry A hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte China Railway Construction Heavy Industry A ebenfalls ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Milliarden CNY – ein Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Railway Construction Heavy Industry A 1,80 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at