China Railway Construction Heavy Industry A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Railway Construction Heavy Industry A hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Railway Construction Heavy Industry A ein EPS von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,96 Prozent auf 2,09 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at