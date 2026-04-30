China Railway Construction Heavy Industry A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Railway Construction Heavy Industry A lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Construction Heavy Industry A 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,36 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,19 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at