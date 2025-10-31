China Railway Construction Heavy Industry A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Railway Construction Heavy Industry A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,060 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 1,80 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 10,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Railway Construction Heavy Industry A 2,00 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at