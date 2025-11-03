|
China Railway Construction präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China Railway Construction hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 HKD gegenüber 0,300 HKD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,74 Prozent auf 261,37 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 263,32 Milliarden HKD gelegen.
