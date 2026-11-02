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02.11.2026 06:31:29
China Railway Construction: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
China Railway Construction hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Railway Construction ein EPS von 0,430 HKD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 245,45 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 261,38 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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