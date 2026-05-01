China Railway Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Railway Construction hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,36 HKD gegenüber 0,410 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,81 Prozent auf 261,32 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Construction 274,52 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at