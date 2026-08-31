China Railway Construction: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Railway Construction stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,36 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Railway Construction noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 HKD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,65 Prozent auf 226,59 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250,80 Milliarden HKD gelegen.

Redaktion finanzen.at