China Railway Erju hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China Railway Erju präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

China Railway Erju hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,37 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at