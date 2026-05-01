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01.05.2026 06:31:29
China Railway Erju: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
China Railway Erju hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,14 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei China Railway Erju ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat China Railway Erju mit einem Umsatz von insgesamt 6,48 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,22 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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