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27.08.2026 06:31:29
China Railway Erju: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
China Railway Erju hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,72 Prozent zurück. Hier wurden 5,67 Milliarden CNY gegenüber 7,24 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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