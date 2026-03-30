China Railway Erju: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Railway Erju äußerte sich am 28.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Railway Erju 0,200 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Railway Erju in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,60 Milliarden CNY im Vergleich zu 8,46 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,590 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,760 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 27,61 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem China Railway Erju 28,92 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at