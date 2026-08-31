China Railway Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Railway Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.

China Railway Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 237,40 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at