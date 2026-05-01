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01.05.2026 06:31:29
China Railway Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
China Railway Group hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,18 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Railway Group 0,240 CNY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Railway Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 235,71 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 249,28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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