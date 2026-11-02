China Railway Harbin Group of Technology A legte Quartalsergebnis vor

China Railway Harbin Group of Technology A präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 CNY erwirtschaftet worden.

China Railway Harbin Group of Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at