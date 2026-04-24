China Railway High-speed Electrification Equipment A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Railway High-speed Electrification Equipment A hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 279,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Railway High-speed Electrification Equipment A einen Umsatz von 183,4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at