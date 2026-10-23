China Railway High-speed Electrification Equipment A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Railway High-speed Electrification Equipment A hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat China Railway High-speed Electrification Equipment A mit einem Umsatz von insgesamt 313,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 276,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at