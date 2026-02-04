China Railway High-speed Electrification Equipment A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Railway High-speed Electrification Equipment A ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Railway High-speed Electrification Equipment A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,02 Prozent auf 371,1 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 386,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte China Railway High-speed Electrification Equipment A ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,01 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,18 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at