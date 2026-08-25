China Railway Signal Communication A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China Railway Signal Communication A gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Railway Signal Communication A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,65 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 8,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at