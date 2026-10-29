China Railway Signal Communication A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Railway Signal Communication A lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,05 CNY. Im letzten Jahr hatte China Railway Signal Communication A einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Railway Signal Communication A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,98 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 7,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at