China Railway Signal Communication A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Railway Signal Communication A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 12,84 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 9,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,340 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte China Railway Signal Communication A ein EPS von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat China Railway Signal Communication A im vergangenen Geschäftsjahr 34,68 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Railway Signal Communication A 32,48 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,360 CNY und einem Umsatz von 35,54 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at