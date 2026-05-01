China Railway Signal Communication A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Railway Signal Communication A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,50 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,73 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at