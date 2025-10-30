China Railway Signal Communication A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Railway Signal Communication A veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 CNY, nach 0,070 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 7,11 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at