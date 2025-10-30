China Railway Signal Communication: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Railway Signal Communication äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,07 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Railway Signal Communication 0,080 HKD je Aktie eingenommen.

China Railway Signal Communication hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,77 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,19 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at