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01.05.2026 06:31:29
China Railway Signal Communication gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China Railway Signal Communication hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,06 HKD. Im Vorjahresquartal hatte China Railway Signal Communication ebenfalls ein EPS von 0,060 HKD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,33 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,20 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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