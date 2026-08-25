China Railway Signal Communication gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Railway Signal Communication präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Railway Signal Communication ein EPS von 0,110 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,63 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,80 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at