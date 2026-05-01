|
01.05.2026 06:31:29
China Railway Signal Communication legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China Railway Signal Communication hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
China Railway Signal Communication hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,070 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Railway Signal Communication im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 938,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 925,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!