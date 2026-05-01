China Railway Signal Communication legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Railway Signal Communication hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

China Railway Signal Communication hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,070 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Railway Signal Communication im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 938,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 925,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at