China Railway Signal Communication stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Railway Signal Communication ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Railway Signal Communication die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Railway Signal Communication ein EPS von 0,120 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 14,08 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,66 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,370 HKD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 37,61 Milliarden HKD gegenüber 35,22 Milliarden HKD im Vorjahr ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,360 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 35,54 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at