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29.10.2026 06:31:29
China Railway Signal Communication stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
China Railway Signal Communication hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Railway Signal Communication 0,090 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent auf 1,04 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 993,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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