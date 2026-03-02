China Railway Signal Communication stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Railway Signal Communication hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,81 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,63 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,470 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,82 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at