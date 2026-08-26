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26.08.2026 06:31:28
China Railway Signal Communication stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China Railway Signal Communication hat am 24.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,12 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,11 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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