China Railway Signal Communication verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Railway Signal Communication gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 921,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 993,7 Millionen USD ausgewiesen.

