China Railway Signal Communication veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

China Railway Signal Communication lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 HKD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat China Railway Signal Communication 8,12 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,77 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at