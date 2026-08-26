China Railway Tielong Container Logistics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China Railway Tielong Container Logistics lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Railway Tielong Container Logistics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,85 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,84 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at