China Railway Tielong Container Logistics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China Railway Tielong Container Logistics hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,96 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,07 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at