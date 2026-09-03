03.09.2026 08:13:38

China: RatingDog-Einkaufsmanagerindex für Dienstleister steigt unerwartet stark

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas Dienstleistungssektor hat sich im August stärker als erwartet verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Ratingagentur RatingDog für die Service-Branche stieg im Monatsvergleich um 1,0 Punkte auf 51,4 Punkte, wie RatingDog am Donnerstag bekanntgaben. Damit erholte sich der Stimmungsindikator, nachdem er im Juli deutlich gefallen war.

Analysten hatten einen Anstieg erwartet, aber nur auf 50,6 Punkte. Der Index steigt stärker über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, die auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

Das Umfrageergebnis der Ratingagentur weicht vom staatlichen Einkaufsmanagerindex ab, der laut Daten vom Montag auf 49,0 Punkten verharrte und damit weiter ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten andeutet. Die Umfrage von RatingDog und der staatliche Stimmungsindikator basieren auf unterschiedlichen Stichprobengrößen, Standorten und Unternehmensarten. Der RatingDog-Bericht bildet die Stimmung in kleineren und mittleren Unternehmen ab und der staatliche Index die Stimmung in größeren und staatlichen Unternehmen.

"Insgesamt verzeichnete der Dienstleistungssektor im August eine leichte Erholung", sagte RatingDog-Experte Yao Yu. "Es ist zu erwarten, dass sich der PMI für den Dienstleistungssektor auch in naher Zukunft im Wachstumsbereich bewegen wird."/jkr/stk

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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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