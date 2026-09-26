General Assembly a Aktie
WKN DE: A3CS0S / ISIN: CA66981M4020
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26.09.2026 15:51:26
China reject 'Cold War mindset' at UN General Assembly
Beijing called on the US to "immediately" lift its blockade against Cuba, said Palestine should be governed by Palestinians, and sovereignty of Middle Eastern nations "should be respected." DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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