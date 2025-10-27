China Resources Cement: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China Resources Cement hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,59 Prozent zurück. Hier wurden 5,31 Milliarden HKD gegenüber 5,94 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at