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26.10.2026 06:31:29
China Resources Cement präsentierte Quartalsergebnisse
China Resources Cement hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei China Resources Cement ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat China Resources Cement 621,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 679,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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