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27.04.2026 06:31:29
China Resources Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China Resources Cement präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 HKD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,70 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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