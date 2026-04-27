China Resources Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Resources Cement äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 602,1 Millionen USD, gegenüber 635,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at