China Resources Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Resources Cement hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,32 Prozent zurück. Hier wurden 4,87 Milliarden HKD gegenüber 5,31 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at