China Resources Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Resources Cement stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 762,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 679,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at