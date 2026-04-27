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27.04.2026 06:31:29
China Resources Double-Crane Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
China Resources Double-Crane Pharmaceutical ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Resources Double-Crane Pharmaceutical die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,81 Milliarden CNY – eine Minderung von 8,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,08 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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