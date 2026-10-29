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29.10.2026 06:31:29
China Resources Double-Crane Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Resources Double-Crane Pharmaceutical hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 CNY, nach 0,360 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,59 Prozent auf 2,45 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,54 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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