China Resources Microelectronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Resources Microelectronics hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im letzten Jahr hatte China Resources Microelectronics einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat China Resources Microelectronics 3,36 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at